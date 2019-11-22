ФСБ задержала девять исламистов «Хизб ут-Тахрир»

Российские спецслужбы задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемые создавали в российских регионах сетевые закрытые террористические структуры, решали задачи по финансовому обеспечению преступной деятельности.

Также они занимались распространением террористической идеологии и вербовали мусульман в свои ряды.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества, а также направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — заявили в ФСБ.

В ходе задержания были обнаружены и изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Ранее cуд в Ростове-на-Дону вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.