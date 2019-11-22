ФСБ задержала девять исламистов «Хизб ут-Тахрир»
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- РИА Новости
По данным спецслужбы, подозреваемые создавали в российских регионах сетевые закрытые террористические структуры, решали задачи по финансовому обеспечению преступной деятельности.
Также они занимались распространением террористической идеологии и вербовали мусульман в свои ряды.
«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества, а также направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — заявили в ФСБ.
В ходе задержания были обнаружены и изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.
Ранее cуд в Ростове-на-Дону вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир».
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.