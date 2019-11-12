Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом сообщает ТАСС.

«Подсудимые признаны виновными», — огласил приговор судья.

Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от семи до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В июне ФСБ провела в Крыму операцию по задержанию восьми сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.