Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Короткая ссылка
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Подсудимые признаны виновными», — огласил приговор судья.

Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от семи до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В июне ФСБ провела в Крыму операцию по задержанию восьми сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить