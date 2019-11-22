«Осуществляли антиконституционную деятельность»: ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»
ФСБ задержала двоих главарей и семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Операция проведена совместно с подразделениями МВД и Национальной гвардии на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
«Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По данным спецслужб, исламисты также формировали в российских регионах закрытые структуры международных террористических организаций и занимались вопросами обеспечения противоправной деятельности. Кроме того, экстремисты скрытно распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали мусульман в свои ряды.
- РИА Новости
- © ЦОС ФСБ РФ
Силовики нашли у задержанных запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.
В отношении представителей террористических формировании возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.
Борьба с запрещённой организацией
В 2019 году российские спецслужбы провели несколько успешных операций против представителей запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир». В частности, по этому поводу в июне в Крыму задержали восемь человек, среди которых было трое организаторов.
Обыски по этому делу состоялись в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе по местам проживания трёх организаторов и пяти членов ячейки террористической. Силовики изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации.
Ещё более крупное задержание сторонников «Хизб ут-Тахрир» произошло в Крыму в марте 2019 года. ФСБ пресекла деятельность группировки, в состав которой входили более 20 человек.
Тогда в ведомстве заявили, что члены структуры распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.
Ещё трое сторонников «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в Крыму в феврале. У них также нашли экстремистскую литературу, компьютерную технику и средства связи.
Предотвращение терактов
В октябре директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбам удалось предотвратить 39 терактов в различных регионах страны.
«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников на открытии пленарного заседания восемнадцатого Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнёров ФСБ в Сочи.
В своём выступлении Бортников уделил внимание средствам, которыми активнее стали пользоваться террористы. Директор ФСБ упомянул, что угрозу создаёт и возможное использование террористами новых технологий, в частности, средств связи, которая не зависит ни от сотовых операторов, ни от интернета.
Дополнительные возможности боевикам, по его словам, даёт также доступ к технологиям искусственного интеллекта, предназначенным для анализа больших массивов данных, в том числе и полученных нелегально.
По данным ФСБ, главы террористических организаций всё чаще пытаются приобрести новейшее оружие и средства спутниковой связи. Глава ведомства подчеркнул, что особый риск представляет внедрение боевиками вредоносного ПО в инфраструктуру государств.
Кроме того, Бортников отметил, что руководители террористических организаций всё чаще собирают деньги при помощи электронных платёжных сервисов и краудфандинговых платформ. По его словам, для этих целей используются конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций.
Вместе с тем директор ФСБ подчеркнул, что основным источником доходов террористов остаются наркобизнес, незаконная торговля оружием, природными ресурсами и культурными ценностями, вымогательство, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
- «При взаимодействии с партнёрами»: в 2019 году спецслужбы СНГ обезвредили 13 террористических ячеек
- По делу о финансировании ИГ задержаны две жительницы Дагестана
- Собрали не менее 10 млн: в Дагестане раскрыта ячейка «финансистов» ИГ
- Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
- В Московском регионе задержали трёх членов ИГ