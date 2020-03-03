В 2019 году в России задержали более 40 главарей террористов

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Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) России Игорь Кулягин заявил, что в 2019 году в стране были задержаны более 40 главарей террористов.
В 2019 году в России задержали более 40 главарей террористов
  • РИА Новости

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 32 бандита. В том числе 9 главарей. Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — цитирует его РИА Новости.

Агентство также сообщает, что Кулягин отметил, что за прошедший год российским правоохранительным органам и спецслужбам удалось предотвратить 34 теракта.

«В 2019 году в результате скоординированных действий силовых структур удалось предотвратить на стадии подготовки подавляющее большинство, а именно 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — добавил он.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, организовавшего сбор денег и перечислившего на нужды террористической организации «Исламское государство»* более 25 млн рублей. При обыске у подозреваемого были изъяты предметы и документы, которые подтверждают его незаконную деятельность.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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