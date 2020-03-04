ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

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Сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации.
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
  • РИА Новости

«В городе Твери задержаны лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещённой в России международной террористической организации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение пресс-службы ФСБ.

Отмечается, что лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

В ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии. Возбуждены уголовные дела.

Ранее НАК отчитался об антитеррористических операциях в 2019 году.

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