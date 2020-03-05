В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки

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В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону. Подозреваемые были задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что лидером ячейки был гражданин Афганистана, в отношении него возбудили два уголовных дела.

Отмечается, что в настоящее время вербовщик арестован, в отношении ещё одного задержанного жителя Афганистана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.

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