В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону. Подозреваемые были задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что лидером ячейки был гражданин Афганистана, в отношении него возбудили два уголовных дела.

Отмечается, что в настоящее время вербовщик арестован, в отношении ещё одного задержанного жителя Афганистана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.