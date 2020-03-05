В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.
«Пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, действовавшей в Ростове-на-Дону. Подозреваемые были задержаны в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Темерник», — говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено, что лидером ячейки был гражданин Афганистана, в отношении него возбудили два уголовных дела.
Отмечается, что в настоящее время вербовщик арестован, в отношении ещё одного задержанного жителя Афганистана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь Джихад»*.
* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.