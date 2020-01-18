В Дагестане в 2019 году пресекли деятельность 11 ячеек ИГ

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов в 2019 году пресекли деятельность 11 законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Об этом сообщил заместитель директора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин.

В ходе заседания антитеррористической комиссии в Дагестане Сироткин отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, в регионе продолжают распространяться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных сфер.

«Подтверждением служит пресечение в 2019 году деятельности 11 законспирированных ячеек международной террористической организации «Исламское государство»* общей численностью более 30 человек», — цитирует его ТАСС.

В ноябре в Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ, которые собрали для боевиков в Сирии не менее 10 млн рублей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.