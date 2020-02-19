В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

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В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали 21 жителя страны по подозрению в участии в террористическом сообществе «Катиба Таухид валь Джихад»*.
В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы
  • Ташкент. Архивное фото / © Алексей Бабушкин
  • РИА Новости

«19 февраля в Ташкенте была пресечена деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад», — сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, задержанные по 18 адресам попали под идеологическое влияние гражданина Узбекистана, который в настоящее время осуществляет деятельность в группировке в Сирии.

«Они планировали оказать ему финансовую помощь, отправиться туда и вступить в ряды группировки», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов в 2019 году пресекли деятельность 11 законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ)**.

* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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