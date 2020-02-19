В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы
- Ташкент. Архивное фото / © Алексей Бабушкин
- РИА Новости
«19 февраля в Ташкенте была пресечена деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад», — сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным ведомства, задержанные по 18 адресам попали под идеологическое влияние гражданина Узбекистана, который в настоящее время осуществляет деятельность в группировке в Сирии.
«Они планировали оказать ему финансовую помощь, отправиться туда и вступить в ряды группировки», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов в 2019 году пресекли деятельность 11 законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ)**.
* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.