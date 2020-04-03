ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и ХМАО

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Российские силовики предотвратили теракты, которые боевики готовили в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и ХМАО
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

На Ставрополье были обнаружены члены ячейки террористической группировки «Исламское государство»*. По данным ФСБ, речь идёт о местном жителе и уроженце Дагестана, которые планировали нападения на полицейских и совершение террористических акций на объектах массового пребывания людей.

«Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован», — заявили в ЦОС.

Также спецслужбы совместно с МВД России задержали трёх членов террористической группировки «Имарат Кавказ»** в городе Лянторе в ХМАО, которые готовили теракт на одном из торговых объектов города. У них обнаружили готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

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