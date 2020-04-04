В Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик

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В Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
В Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооружённого бандита, планировавшего совершить теракт», — приводит Интерфакс сообщение НАК.

Отмечается, что при попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Уточняется, что он был связан с ИГ*.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили теракты, которые боевики готовили в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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