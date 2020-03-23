Самодельные бомбы, оружие и боеприпасы: в Кабардино-Балкарии нейтрализованы три готовивших теракт боевика

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Сергей Гусаров
Три боевика, планировавших совершить теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся нападении. В ходе проверки по месту жительства одного из подозреваемых нашли самодельную бомбу и компоненты к другим взрывным устройствам. Самих злоумышленников обнаружили позднее, они попытались оказать сопротивление при задержании и были нейтрализованы.
Самодельные бомбы, оружие и боеприпасы: в Кабардино-Балкарии нейтрализованы три готовивших теракт боевика

В Кабардино-Балкарии ликвидированы три боевика, которые намеревались совершить теракт.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, информация о готовящемся нападении поступила в правоохранительные органы. В ходе проверки этих данных по месту жительства одного из подозреваемых силовики нашли две готовых к применению самодельных бомбы, а также компоненты к другим самодельным взрывным устройствах.

Трёх злоумышленников выявили в результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий. Их удалось заблокировать на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы», — говорится в сообщении НАК.

На месте перестрелки найдено автоматическое оружие и переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, а также боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

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Никто из представителей правоохранительных органов или мирных жителей при обезвреживании боевиков не пострадал. Органы безопасности продолжают дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Нейтрализация боевика в Башкирии

Днём ранее силовые ведомства в Башкортостане нейтрализовали злоумышленника, который намеревался совершить теракт.

Его автомобиль попытались остановить для проверки. Полицейские потребовали от злоумышленника сложить оружие, но он открыл огонь. Преступника нейтрализовали в ходе последовавшей за этим перестрелки.

При себе у него нашли пистолет и самодельную бомбу. По данным органов безопасности, боевик намеревался совершить теракт.

По итогам этих событий Следственный комитет завёл уголовное дело.

Борьба с терроризмом в 2019 году

В начале марта НАК подвёл итоги противодействия терроризму в России. В комитете рассказали, что за минувший год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников.

В общей сложности за прошедший год пресечена деятельность 78 ячеек запрещённых организаций, члены которых планировали теракты и нападения на сотрудников силовых структур.

Всего за год правоохранительным органам удалось предотвратить на стадии подготовки 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта.

Помимо прочего, за минувший год сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, изъяв таким образом из оборота большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Профилактическая работа

В НАК подчеркнули, что в последние годы количество преступлений террористической направленности снижается. В данной ситуации рассматриваются не только теракты и захват заложников, но и подготовка подобных преступлений, вербовка людей в запрещённые организации и призывы к терроризму.

Как указал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в период с 2015 по 2019 годы количество таких преступлений сократилось в девять раз. Замглавы НАК отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом сыграли средства массовой информации.

«Об этом наглядно свидетельствуют созданные журналистами качественные документальные фильмы, серии репортажей, посвящённые антитеррористической тематике. Такая работа журналистского сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представляется очень важной, и её необходимо продолжать и поддерживать», — сказал он.

Кроме того, ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в СМИ и интернете в качестве профилактических мер создаётся и распространяется контент антитеррористического характера.

По его словам, в первой половине 2019 года опубликовано более 75 тыс. материалов подобной направленности, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, которые отказались от террористической деятельности.

Более того, по данным НАК, на конец 2019 года в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019—2023 годы выполнено более 12 тыс. «адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды», а также около 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений и порядка 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами.

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