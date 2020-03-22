СК возбудил дело после нейтрализации бандита в Башкирии
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По версии следствия, в пригороде Уфы 21 марта сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, в котором находился вооружённый мужчина.
«На требование сложить оружие и сдаться властям он произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — сообщили в СК.
Пострадавших среди граждан и потерь нет. На месте работают специалисты.
Ранее в НАК сообщили, что в Башкирии нейтрализован боевик, который планировал совершить теракт.
При нём были найдены пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.