СК возбудил дело после нейтрализации бандита в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нейтрализации в Башкирии бандита, при котором нашли готовое самодельное взрывное устройство.

По версии следствия, в пригороде Уфы 21 марта сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, в котором находился вооружённый мужчина.

«На требование сложить оружие и сдаться властям он произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — сообщили в СК.

Пострадавших среди граждан и потерь нет. На месте работают специалисты.

Ранее в НАК сообщили, что в Башкирии нейтрализован боевик, который планировал совершить теракт.

При нём были найдены пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.