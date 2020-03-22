В Башкирии ликвидировали готовившего теракт боевика
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Как указывает агентство, это произошло вечером 21 марта в пригороде Уфы, когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором находился вооружённый злоумышленник.
«На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован», — указали в НАК.
Уточняется, что у нейтрализованного боевика при себе были найдены пистолет и готовое самодельное взрывное устройство.
Ранее сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации.
3 марта НАК отчитался об антитеррористических операциях в 2019 году.