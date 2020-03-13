В Удмуртии провели антитеррористические учения
- © пресс-служба УФСБ России по Удмуртии
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Участники отработали слаженность действий властей и силовых структур по пресечению и ликвидации последствий терактов.
Также проверена готовность функциональных групп к организации и проведению антитеррористических операций.
К тренировке привлекли представителей УФСБ, МВД, СУ СК России, ФСО, МЧС. Кроме того, участвовали сотрудники правительства республики, военного комиссариата, регионального Минздрава, районной и сельской администрации.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что антитеррористические учения на железной дороге прошли в Севастополе.