В Удмуртии провели антитеррористические учения

В Малой Пурге провели антитеррористические учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Участники отработали слаженность действий властей и силовых структур по пресечению и ликвидации последствий терактов.

Также проверена готовность функциональных групп к организации и проведению антитеррористических операций.

К тренировке привлекли представителей УФСБ, МВД, СУ СК России, ФСО, МЧС. Кроме того, участвовали сотрудники правительства республики, военного комиссариата, регионального Минздрава, районной и сельской администрации.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что антитеррористические учения на железной дороге прошли в Севастополе.