В Севастополе прошли антитеррористические учения

Короткая ссылка
Антитеррористические учения на железной дороге прошли в Севастополе.
В Севастополе прошли антитеррористические учения
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФСБ, учения были развёрнуты на центральном вокзале и в районе станции «Мекензиевы горы».

«Оперативным штабом в Севастополе приняты меры по обеспечению безопасности граждан в условиях угрозы совершения террористического акта: оцеплена и заблокирована прилегающая территория, эвакуированы посетители и персонал вокзала, а также пассажиры и бригада поезда», — отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках учения специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство с учётом возможного использования отравляющих веществ.

В мероприятиях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, линейного управления МВД на транспорте, главного управления МЧС, правительства Севастополя, Черноморского флота и других ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить