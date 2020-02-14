В Севастополе прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения на железной дороге прошли в Севастополе.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФСБ, учения были развёрнуты на центральном вокзале и в районе станции «Мекензиевы горы».

«Оперативным штабом в Севастополе приняты меры по обеспечению безопасности граждан в условиях угрозы совершения террористического акта: оцеплена и заблокирована прилегающая территория, эвакуированы посетители и персонал вокзала, а также пассажиры и бригада поезда», — отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках учения специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство с учётом возможного использования отравляющих веществ.

В мероприятиях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, Росгвардии, линейного управления МВД на транспорте, главного управления МЧС, правительства Севастополя, Черноморского флота и других ведомств.