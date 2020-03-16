Суд приговорил жителя Адыгеи к шести годам колонии за вербовку в ИГ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Приговором суда Убайдову назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал он.
Уточняется, что мужчина с конца июля 2016-го по октябрь 2017 года несколько раз встречался с гражданином Таджикистана, которого убеждал принять участие в боевых действиях в Сирии в составе ИГ.
По данным агентства, приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.