Суд приговорил жителя Адыгеи к шести годам колонии за вербовку в ИГ

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Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова, который занимался вербовкой людей в террористическую организацию «Исламское государство»*.
Суд приговорил жителя Адыгеи к шести годам колонии за вербовку в ИГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Приговором суда Убайдову назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,  сказал он.

Уточняется, что мужчина с конца июля 2016-го по октябрь 2017 года несколько раз встречался с гражданином Таджикистана, которого убеждал принять участие в боевых действиях в Сирии в составе ИГ.

По данным агентства, приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денежных средств для ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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