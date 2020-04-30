Режим контртеррористической операции снят в районе Екатеринбурга
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«С 05:15 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменён», —приводит ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Свердловской области.
Ранее сообщалось о нейтрализации трёх бандитов в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге.
В связи с проведением спецоперации в ФСБ заявили о введении в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области режима КТО.