В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков
- РИА Новости
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«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Чкаловском районе Екатеринбурга проведена операция, в ходе которой «нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности».
На месте проведения операции были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Ранее в ФСБ сообщили о введении режима контртеррористической операции в одном из районов Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области.