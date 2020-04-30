В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков

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Трое бандитов, причастных к террористической деятельности, нейтрализованы ходе контртеррористической операции в Екатеринубрге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Чкаловском районе Екатеринбурга проведена операция, в ходе которой «нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности».

На месте проведения операции были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 

Ранее в ФСБ сообщили о введении режима контртеррористической операции в одном из районов Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области. 

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