В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков

Трое бандитов, причастных к террористической деятельности, нейтрализованы ходе контртеррористической операции в Екатеринубрге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Чкаловском районе Екатеринбурга проведена операция, в ходе которой «нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности».

На месте проведения операции были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее в ФСБ сообщили о введении режима контртеррористической операции в одном из районов Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области.