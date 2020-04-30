Режим контртеррористической операции введён в районе Екатеринбурга

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Режим контртеррористической операции введён в одном из районов Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФСБ.
Режим контртеррористической операции введён в районе Екатеринбурга
  • Reuters

«С 00:30 30 апреля 2020 года местного времени начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что спецмеры будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Тюменской области 18-летнего подростка, которого подозревают в подготовке вооружённого нападения на школу.

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