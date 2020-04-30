Режим контртеррористической операции введён в районе Екатеринбурга
- Reuters
«С 00:30 30 апреля 2020 года местного времени начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что спецмеры будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Тюменской области 18-летнего подростка, которого подозревают в подготовке вооружённого нападения на школу.