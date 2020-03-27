Бомба была начинена болтами и шурупами: ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали россиянина 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили самодельную бомбу, а в телефоне — переписку с боевиками «Исламского государства»*. Взрывное устройство было начинено металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта. Где именно мужчина хотел устроить теракт, ФСБ не уточняет.

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре. В ходе спецоперации силовики задержали мужчину 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили взрывное устройство.

«В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи — переписка с находящимися за рубежом членами запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство»*, изобличающая его преступные намерения», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

На снятой во время задержания видеозаписи, которую публикует «Российская газета», видно, как бойцы спецназа бросают в квартиру подозреваемого светошумовую гранату, а затем врываются сами.

На записи также видно самодельное взрывное устройство, изготовленное из подручных материалов. Бомба начинена металлическими болтами и шурупами для усиления поражающего эффекта.

По предварительным данным, россиянин был задержан в съёмной квартире в одной из городских многоэтажек. Где именно он намеревался взорвать бомбу, силовики не сообщают.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов отметил, что силовые структуры получили возможность предотвращать преступления такого рода на более ранних этапах их подготовки.

«По этому и другим задержаниям можно сделать вывод, что к настоящему времени агентурные позиции, а также технические средства наших силовых структур на данном направлении продолжают прогрессировать. Например, если вспомнить, года два назад многие задержания происходили, наверное, на стадии подготовки к терактам, на конспиративных квартирах террористов, где они готовили свои преступные планы. Сейчас задержания идут, насколько можно судить, на более ранних этапах подготовки — на стадии доставки взрывчатых веществ, других материалов и средств для осуществления теракта, то есть задерживаются курьеры», — приводит его слова радио Sputnik.

Напомним, 23 марта в Кабардино-Балкарии были ликвидированы три боевика, намеревавшиеся совершить теракт.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, в правоохранительные органы поступила информация о подготовке преступления. В ходе проверки полученной информации силовики нашли две готовые к применению самодельные бомбы, а также компоненты к другим взрывным устройствам.

За день до этого в Башкортостане сотрудники силовых ведомств нейтрализовали мужчину, который также готовил теракт. Когда его автомобиль остановили для проверки, преступник открыл огонь и был ликвидирован в ходе последовавшей перестрелки.

© ФСБ РФ/РИА Новости

Кроме того, 20 марта сотрудники ФСБ сообщили о пресечении деятельности ячейки «Исламского государства», которая действовала на территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми. Как стало известно, участники ячейки создали межрегиональную сеть по сбору денежных средств для ИГ. В результате, под видом благотворительной деятельности на счета террористов было перечислено около 2 млн рублей.

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В феврале президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил, что в 2019 году количество преступлений экстремистской направленности снизилось более чем в два раза. Однако глава государства заявил, что это «не повод для самоуспокоения», и напомнил, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе. Помимо этого, Путин упомянул, что в России готовятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, которые требуют особого внимания.

«И, конечно, самого серьёзного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период проведения масштабных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я говорил об этом на недавней коллегии ФСБ и повторю — это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов», — добавил российский лидер.

Также, в НАК рассказали, что за 2019 год сотрудники органов безопасности задержали 41 главаря террористов, 241 рядового боевика и более 600 их пособников. Первый заместитель руководителя аппарата комитета Игорь Кулягин уточнил, что в период с 2015 по 2019 год количество преступлений сократилось в девять раз. Замглавы НАК отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом сыграли средства массовой информации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.