«Все сведения проверяются»: власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что 900 тыс. из выданных ранее 3,2 млн электронных пропусков, предназначенных для движения по столице на транспорте, аннулированы. Сообщается, что при проверке указанных горожанами данных выявлены некорректные или недостоверные данные. Власти предостерегли жителей столицы от оформления пропусков «на всякий случай», отметив, что указание недостоверной информации влечёт за собой административную ответственность.

В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.

Как заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, аннулированные пропуски содержали некорректные или недостоверные данные.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска просто так, для галочки или на всякий случай», — добавил он.

Лысенко уточнил, что пропуска выдаются по заявительному принципу, но информация проверяется, особенно в части работодателей.

«Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. Если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — уточнил руководитель Департамента информационных технологий.

Напомним, что с 15 апреля наличие пропуска станет обязательным условием для передвижения по городу на личном или общественном транспорте в Москве. С этой даты сотрудники ГИБДД начнут проверять все транспортные средства на въезде в Москву. Как водителей, так и пассажиров попросят предъявить спецпропуск.

Пропуск может быть трёх видов: для занятий трудовой деятельностью, для поездок в медицинские учреждения, для поездок в личных целях.

Пропуск для работы выдаётся на срок до 30 апреля включительно в том случае, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте «является абсолютно необходимым», рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

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Пропуск для поездок в медучреждения выдаётся на один день и распространяется на поездку в конкретное медучреждение. Разрешение для поездки в личных целях выдаётся только два раза в неделю.

Примечательно, что специальный пропуск не требуется, если гражданин является военнослужащим, госслужащим, судьёй, журналистом, охранником, адвокатом или нотариусом и предоставил служебное удостоверение.

Кроме того, аналогичная система пропусков вводится в Подмосковье. Руководство региона рассказало, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется для оформления пропусков.

Отмечается, что разрешение для того, чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания пока не требуется, но «в приложении такая возможность уже реализована».

В пресс-службе добавили, что для обеспечения соблюдения режима самоизоляции в Московской области усилен контроль патрулями полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Вскоре после обнародования информации о пропусках и запуска системы, позволяющей их получать, стало известно как минимум о двух попытках внешнего вмешательства.

13 апреля оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом заявил о бот-атаке на серверы портала mos.ru, где запустили сервис по выдаче пропусков. В штабе рассказали, что бот-атака зафиксирована в том числе из-за рубежа. Обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы.

Позднее штаб выявил группу злоумышленников, которые призывали обрушить сервис по выдаче пропусков, создавая дополнительную нагрузку с помощью большого числа запросов. Стало известно, что речь идёт о пользователях портала JoyReactor, которым предложили «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 51 регионе страны. Таким образом, с начала эпидемии в Российской Федерации насчитывается 21 102 зафиксированных случая заболевания в 82 регионах.

Почти две трети от числа всех выявленных в РФ случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Москве — известно о 13 002 заболевших в столице.

Как рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в интервью телеканалу «Россия 1», власти столицы не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.

«Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то, скорее всего, общефедеральное (решение. — RT) должно быть», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.