Власти аннулируют около 900 тысяч выданных в Москве цифровых пропусков

Для передвижения по городу на личном или общественном транспорте в Москве за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков.

При этом, как заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай», — добавил он.

Проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.