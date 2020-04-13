Московские власти не планируют запрещать поездки в другие регионы

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Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.
Московские власти не планируют запрещать поездки в другие регионы
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Конечно нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то, скорее всего, общефедеральное (решение. — RT) должно быть», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее на официальном портале правительства Москвы открылся доступ к оформлению пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Они начнут действовать с 15 апреля.

Также ГИБДД с 15 апреля начнёт проверять пропуска на въездах в Москву.

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