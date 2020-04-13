ГИБДД с 15 апреля начнёт проверять пропуска на въездах в Москву

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Сотрудники ГИБДД с 15 апреля начнут проверять у всех пропуска на въездах в Москву.
ГИБДД с 15 апреля начнёт проверять пропуска на въездах в Москву
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Москве.

«С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с этим возможны затруднения в движении», — указывается в заявлении.

Полиция призывает заранее планировать время поездки и не забывать оформлять пропуска заблаговременно.

Ранее сообщалось, что около 700 тыс. цифровых пропусков оформили в Москве для передвижения по городу на транспорте с начала работы этой опции на портале мэра.

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