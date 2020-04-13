Около 700 тысяч пропусков оформили в Москве с начала работы сервиса

Около 700 тыс. цифровых пропусков оформили в Москве для передвижения по городу на транспорте с начала работы этой опции на портале мэра, сообщает оперативный штаб.

«По состоянию на 10:00 13 апреля подано 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

В оперштабе проинформировали, что зафиксировали бот-атаку на серверы mos.ru, в связи с высокой нагрузкой возможно увеличение времени ожидания ответа.

Ранее сообщалось, что на официальном портале правительства Москвы открылся доступ к оформлению пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Они начнут действовать с 15 апреля.