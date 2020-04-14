Жителям Кемеровской области запретили выезжать из региона

Жителям Кемеровской области запрещён выезд из региона по личным нуждам, следует из изменений, внесённых в распоряжение губернатора о введении режима повышенной готовности.

Как заявили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Сергей Цивилёв ввёл в регионе новые ограничения для профилактики коронавируса.

Так, в регионе временно запрещено посещение парков, скверов и детских площадок, проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, прихожанам рекомендуется воздержаться от их посещения.

Согласно новой редакции документа, «жителям Кузбасса запрещён выезд из региона по личным нуждам, кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей».

Документ, как отмечается, также обязывает держать дистанцию не менее 1,5 метра между людьми в общественных местах и транспорте, за исключением такси.

«Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы», — приводятся слова Цивилёва.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.

Согласно оперативным данным на 14 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом.