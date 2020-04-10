В Краснодарском крае продлили карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая с обращением к жителям Кубани, объявил о продлении режима карантина в регионе до 18 апреля.

По мнению специалистов, рассказал он в своём Instagram, Кубани удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и избежать «залповой вспышки» распространения COVID-19, что стало возможно благодаря ограничительным мерам.

«Поэтому мы продлеваем карантин до 18 апреля. Но с 12-го некоторые ограничения внутри муниципалитетов будут ослаблены», — заявил он.

По его словам, будут открыты продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания.

Ранее издание «Юга.ру» писало, что депутаты краснодарского заксобрания проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии вируса.

31 марта Кондратьев объявил о введении карантина на всей территории Краснодарского края.

Согласно информации на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 125.