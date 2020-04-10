В Краснодарском крае продлили карантин
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
По мнению специалистов, рассказал он в своём Instagram, Кубани удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и избежать «залповой вспышки» распространения COVID-19, что стало возможно благодаря ограничительным мерам.
«Поэтому мы продлеваем карантин до 18 апреля. Но с 12-го некоторые ограничения внутри муниципалитетов будут ослаблены», — заявил он.
По его словам, будут открыты продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания.
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Хочу выразить слова благодарности всем жителям, кто остается дома, несмотря на свои желания. По мнению специалистов, нам удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе и избежать залповой вспышки распространения коронавируса. Во многом – это результат ограничительных мер, введенных в крае. Поэтому мы продлеваем карантин до 18 апреля. Но с 12-го некоторые ограничения внутри муниципалитетов будут ослаблены. Откроем продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания. Также в ближайшее время определим организации, которые смогут работать в нерабочие дни с соблюдением всех санитарных норм. По рекомендации медиков и Роспотребнадзора, самоизоляцию необходимо сохранять, чтобы не получить всплеска заболевания. Поэтому мобильные отряды самоконтроля продолжат рейдовые мероприятия, также останутся посты на въездах и выездах из населённых пунктов. Передвижение между муниципалитетами по-прежнему будет только по красным пропускам.
Ранее издание «Юга.ру» писало, что депутаты краснодарского заксобрания проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии вируса.
31 марта Кондратьев объявил о введении карантина на всей территории Краснодарского края.
Согласно информации на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 125.