В Краснодарском крае продлили карантин

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая с обращением к жителям Кубани, объявил о продлении режима карантина в регионе до 18 апреля.
В Краснодарском крае продлили карантин
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По мнению специалистов, рассказал он в своём Instagram, Кубани удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и избежать «залповой вспышки» распространения COVID-19, что стало возможно благодаря ограничительным мерам.

«Поэтому мы продлеваем карантин до 18 апреля. Но с 12-го некоторые ограничения внутри муниципалитетов будут ослаблены», — заявил он.

По его словам, будут открыты продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хочу выразить слова благодарности всем жителям, кто остается дома, несмотря на свои желания. По мнению специалистов, нам удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе и избежать залповой вспышки распространения коронавируса. Во многом – это результат ограничительных мер, введенных в крае. Поэтому мы продлеваем карантин до 18 апреля. Но с 12-го некоторые ограничения внутри муниципалитетов будут ослаблены. Откроем продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, СТО, автомойки самообслуживания. Также в ближайшее время определим организации, которые смогут работать в нерабочие дни с соблюдением всех санитарных норм. По рекомендации медиков и Роспотребнадзора, самоизоляцию необходимо сохранять, чтобы не получить всплеска заболевания. Поэтому мобильные отряды самоконтроля продолжат рейдовые мероприятия, также останутся посты на въездах и выездах из населённых пунктов. Передвижение между муниципалитетами по-прежнему будет только по красным пропускам.

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

Ранее издание «Юга.ру» писало, что депутаты краснодарского заксобрания проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии вируса.

31 марта Кондратьев объявил о введении карантина на всей территории Краснодарского края. 

Согласно информации на 10 апреля, в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 125. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить