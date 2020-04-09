В Краснодарском крае одобрили меры поддержки бизнеса в период пандемии

Депутаты заксобрания Краснодарского края на внеочередной сессии проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Благодаря поправкам объём финансирования программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» должен вырасти на 783 млн рублей.

«Кубанское предпринимательство в сегодняшней ситуации несёт серьёзные экономические потери. Наша задача — их минимизировать, сохранить сами предприятия и рабочие места на них. Поддерживая кубанский бизнес, мы поддержим тем самым и всех жителей края», — заявил спикер Юрий Бурлачко.

Также стало известно, что на внеочередном заседании Новгородской областной думы приняли решение о создании резервного фонда для борьбы с коронавирусом и минимизации последствий для региона, передаёт агентство «Невские новости».

Бюджет фонда составит 920,2 млн рублей.

По данным областного правительства, на 8 апреля в регионе пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 373 человека, ожидается результат ещё 14 проб.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.