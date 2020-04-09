В ЯНАО ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Работодателям региона рекомендуется переводить на 14-дневный (минимально) дистанционный режим работы всех сотрудников, прибывающих на территорию Ямала из других регионов», — сказали в пресс-службе.

Если работать удалённо невозможно, то рекомендовано предоставлять оплачиваемый отпуск на срок не менее двух недель.

Помимо этого, до 30 апреля включительно жителям старше 60 лет нельзя покидать свои дома. Исключение — случаи обращения за экстренной медицинской помощью или прямая угроза жизни и здоровью.

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