В Татарстане рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Республики Татарстан рассказали о новых случаях заражения в регионе.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на данные оперштаба, из девяти новых заразившихся четверо являются жителями Казани, ещё трое из Набережных Челнов, а также по одному из Альметьевского и Высокогорского районов.

Отмечается, что только два случая являются завозными, а остальные семь вызваны близкими контактами с заболевшими.

При этом двое заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 30 лет, четверо — от 30 до 50 лет и трое — от 50 до 60 лет.

Как ранее сообщала газета «Известия», в МЧС рассказали о правилах, которые помогут снизить риск заражения вирусом во время похода в магазин.