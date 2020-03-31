В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Об этом сообщает kp.ru.

Карантин начнётся в 18:00 31 марта и продлится по меньшей мере до 5 апреля.

«Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлён — зависит от ситуации. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта», — сказал Кондратьев.

Граждане не смогут покидать места проживания и нахождения, кроме случаев жизненной необходимости. Для передвижения на личном транспорте потребуется специальный пропуск. Транзитный транспорт пустят в обход населённых пунктов.

Также стало известно, что в Татарстане приостановили государственную регистрацию браков. Об этом говорится в постановлении республиканского правительства о введении режима обязательной самоизоляции. Документ опубликован на портале правовой информации, передаёт Inkazan.ru.

Исключение составит регистрация браков с наличием «особых обстоятельств» в соответствии с законодательством.

Запрет будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что новые случаи заражения коронавирусом выявили в 24 регионах России.