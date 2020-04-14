В Татарстане выдали более 3 млн цифровых пропусков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минцифры.
Наиболее популярный запрос — выезд на дачу/возвращение с дачи (56,5% пользователей).
Почти каждый четвёртый оформляет цифровой пропуск для доставки продуктов питания и лекарств нетрудоспособным родственникам.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.