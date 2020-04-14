В Татарстане выдали более 3 млн цифровых пропусков

Количество выданных цифровых пропусков в Татарстане превысило 3 млн.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минцифры.

Наиболее популярный запрос — выезд на дачу/возвращение с дачи (56,5% пользователей).

Почти каждый четвёртый оформляет цифровой пропуск для доставки продуктов питания и лекарств нетрудоспособным родственникам.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.