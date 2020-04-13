Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

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В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. Данные передали в правоохранительные органы. 
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
  • РИА Новости

«Оперативный штаб сообщает: злоумышленники на портале JoyReactor предлагают «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков», — заявили в штабе.

В сообщении говорится, что группа злоумышленников с помощью большого числа запросов пытается создать дополнительную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru, на котором началось оформление цифровых пропусков. 

«Информация об этом направлена в правоохранительные органы», — сообщил оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на произошедшие бот-атаки, в столице выдано уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.

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