Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. 
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
  • РИА Новости

Он отметил, что пропускной режим будет работать со среды, 15 апреля.

«Работа с пропусками идёт непросто, получены беспрецедентные атаки. Несмотря на сложности, выдано 900 тыс. пропусков, почти 1 млн», — цитирует мэра ТАСС.

По его словам, у столичных властей есть достаточно времени для завершения выдачи пропусков. Он призвал граждан «спокойно заходить в кол-центр, на сайт, посылать СМС» для получения пропусков. 

«Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы её совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума», — заявил Собянин.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом заявил о бот-атаке на серверы портала mos.ru, где началось оформление цифровых пропусков.

В Москве будет действовать три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях. 

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