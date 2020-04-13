В Москве зафиксировали бот-атаку после начала оформления пропусков

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом заявил о бот-атаке на серверы портала mos.ru, где ранее стартовало оформление цифровых пропусков для передвижения по столице.

«Мы фиксируем бот-атаку на серверы mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В штабе предупредили, что из-за высокой нагрузки на сервер не исключается увеличение времени ожидания ответа с пропуском.

Там посоветовали при оформлении заявки использовать домен nedoma.mos.ru.

В оперштабе также рассказали, что в столице было оформлено около 700 тыс. цифровых пропусков.

Как заявляли власти Москвы, в городе с 15 апреля будут выдаваться три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Подробнее — в материале RT.