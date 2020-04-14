В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Короткая ссылка
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

В пресс-службе напомнили, что система цифровых пропусков в Московской области и Москве начнёт действовать с 15 апреля.

Пропуск для передвижения в области и столице можно оформить в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на Едином портале госуслуг, где размещена ссылка на форму: www.gosuslugi.ru/395224/1.

«Ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение для того, чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания, пока не требуется, но «в приложении такая возможность уже реализована».

В пресс-службе добавили, что для обеспечения соблюдения режима самоизоляции в Московской области усилен контроль патрулями полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 15 апреля вводится система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

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