В Подмосковье с 15 апреля вводится система электронных пропусков

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В Московской области с 15 апреля вводится система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье с 15 апреля вводится система электронных пропусков
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Систему запускаем в среду (15 апреля. — RT), но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом», — говорится в сообщении губернатора в Instagram.

Воробьёв уточнил, что специальный документ необходимо иметь при себе при передвижении на машине, мотоцикле, автобусе или электричке.

«Для передвижений пешком пропуск пока не нужен. Но напоминаем, что выходить из дома без причины тоже нельзя», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что в Московской области за последние 24 часа выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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