Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

В Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«К сожалению, коронавирус распространяется. Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом. Но самое главное даже не это, а то, что мы выявляем всё большее количество больных с пневмонией», — сказал он в обращении к жителям области.

По его словам, именно для них готовились койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым.

Воробьёв в ходе обращения также сообщил, что в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19 будет поэтапно введён пропускной режим.

По его словам, пропуск не потребуется для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и для того, чтобы выгуливать собак.