Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
- globallookpress.com
«К сожалению, коронавирус распространяется. Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом. Но самое главное даже не это, а то, что мы выявляем всё большее количество больных с пневмонией», — сказал он в обращении к жителям области.
По его словам, именно для них готовились койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым.
Воробьёв в ходе обращения также сообщил, что в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19 будет поэтапно введён пропускной режим.
По его словам, пропуск не потребуется для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и для того, чтобы выгуливать собак.