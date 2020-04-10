Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

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В Московской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
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«К сожалению, коронавирус распространяется. Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом. Но самое главное даже не это, а то, что мы выявляем всё большее количество больных с пневмонией», — сказал он в обращении к жителям области. 

По его словам, именно для них готовились койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым.

Воробьёв в ходе обращения также сообщил, что в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19 будет поэтапно введён пропускной режим

По его словам, пропуск не потребуется для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и для того, чтобы выгуливать собак. 

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