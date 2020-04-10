Выход в магазин и выгул собак не потребуют пропуска в Подмосковье

Жители Московской области смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать собак без оформления пропуска. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Что касается передвижений возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошёл в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», — цитирует ТАСС губернатора.

Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будет поэтапно введён пропускной режим.

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении со следующей недели режима пропусков в городе.

Согласно оперативным данным, в России зарегистрировано 11 917 случаев COVID-19, из них в Москве — более 7800, в Подмосковье — более 900.