Выход в магазин и выгул собак не потребуют пропуска в Подмосковье
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- РИА Новости
«Что касается передвижений возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошёл в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», — цитирует ТАСС губернатора.
Ранее Воробьёв сообщил, что в Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будет поэтапно введён пропускной режим.
Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении со следующей недели режима пропусков в городе.
Согласно оперативным данным, в России зарегистрировано 11 917 случаев COVID-19, из них в Москве — более 7800, в Подмосковье — более 900.