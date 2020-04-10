В Подмосковье вслед за Москвой объявили о введении пропускного режима

В Московской области поэтапно введут пропускной режим, он будет максимально удобным. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным… Мы будем действовать аккуратно», — говорится на странице губернатора в Instagram.

По его словам, ужесточение правил будет введено со следующей недели.

Ранее о введении со следующей недели пропускного режима в Москве объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что такой режим будет вводиться поэтапно: на первом — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, «на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района».

Мэр также заявил, что практически все предприятия и организации столицы не будут работать с 13 по 19 апреля.