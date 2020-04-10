Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций», — написал он на своём личном сайте.

По словам мэра, приостановка работы не касается органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Также продолжат работу продовольственные магазины и другая розница.

«Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы», — добавил он.

По его словам, все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, который находится на рабочих местах, остальные сотрудники переводятся на дистанционную работу или в режим нерабочей недели.

Мэр также объявил, что в столице вскоре будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Ранее Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты.