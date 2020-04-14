В Татарстане объяснили действие режима самоизоляции для прибывающих граждан

Пресс-секретарь президента Республики Татарстан Лилия Галимова объяснила действие режима самоизоляции для граждан, прибывающих в Татарстан.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Галимовой, граждане, которые прибыли в Татарстан из регионов с неблагополучной ситуацией с коронавирусом нового типа, и члены их семей должны находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

«Такие меры приняты для того, чтобы, во-первых, обезопасить жителей республики от возможных контактов с потенциально заражёнными людьми, во-вторых, оперативно оказать медицинскую помощь прибывшим гражданам на случай, если у них будет диагностирована новая коронавирусная инфекция», — заявила пресс-секретарь президента Татарстана.

Она отметила, что данный документ был принят кабинетом министров Татарстана на основе постановления главного государственного санитарного врача России.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство общественной безопасности Свердловской области направит в суд 27 протоколов, составленных по факту нарушения режима самоизоляции.