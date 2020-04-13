В Свердловской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции

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Министерство общественной безопасности Свердловской области направит в суд 27 протоколов, составленных из-за нарушения режима самоизоляции.
В Свердловской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает URA.RU.

«Из полиции в Министерство общественной безопасности направлено 280 материалов о нарушении особого режима. В выходные материалы подготовлены в отношении физических, должностных и юридических лиц. 116 составлены в Екатеринбурге, 164 — в других муниципалитетах региона», — заявили в департаменте информационной политики.

27 протоколов готовы к отправке в суд. Материалы по остальным нарушителям готовятся.

Также стало известно, что в Удмуртии составили более 400 административных протоколов о несоблюдении правил режима самоизоляции.

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявил министр внутренних дел региона Алексей Попов на аппаратном совещании.

«Судебными органами рассмотрен 41 протокол», — отметил он.

20 нарушителям назначены административные штрафы, 21 гражданину вынесено предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

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