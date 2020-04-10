В Свердловской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Граждан, не исполняющих требования о самоизоляции, могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн.
Также стало известно, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции. По 98% протоколов выписали штрафы, передают «Юга.ру».
«Наказание в виде административного штрафа назначено 831 физическому лицу. Приостановлена деятельность 59 предприятий. 17 дел прекращено судами за отсутствием в действиях состава административного правонарушения», —заявили в пресс-службе краевого суда.
Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек.