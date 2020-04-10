В Свердловской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Из текста документа следует, что он вступает в силу 10 апреля.
В Свердловской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Граждан, не исполняющих требования о самоизоляции, могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн.

Также стало известно, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции. По 98% протоколов выписали штрафы, передают «Юга.ру».

«Наказание в виде административного штрафа назначено 831 физическому лицу. Приостановлена деятельность 59 предприятий. 17 дел прекращено судами за отсутствием в действиях состава административного правонарушения», —заявили в пресс-службе краевого суда.

Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек.

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