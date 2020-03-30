«Готова особая, ингаляционная форма препарата»: как в России идёт работа над лекарствами против COVID-19

Российские учёные разработали три препарата, которые потенциально можно применять для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, что одним из этих препаратов заинтересовались в КНР. Также в России ведётся работа над тремя перспективными вакцинами от нового заболевания. На этом фоне зарубежные учёные исследуют воздействие на организм противотуберкулёзной вакцины БЦЖ, которая, как предполагается, может способствовать борьбе с COVID-19 благодаря своей способности усиливать общий иммунитет. Между тем заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти. По словам Дональда Трампа, на США приходится почти 20% заболевших, при благоприятном развитии событий в стране умрёт около 100 тыс. человек. При этом в Китае выздоровели уже более 93% заболевших. В России за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая заражения COVID-19.

В России при участии специалистов РАН разработаны три препарата, которые потенциально можно применять для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, несколько лет назад в Институте органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный препарат «Триазавирин», который сейчас заинтересовал специалистов из Китая на предмет перспектив его применения для лечения нового заболевания.

«На сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения инфекции COVID-19. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — рассказал Чехонин.

Учёный также сообщил, что в Институте органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Н.Д. Зелинского создана «достаточно эффективная» и совместимая с требованиями фармацевтической промышленности России схема синтеза препарата фавипиравир. Он был разработан в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами. Этот препарат также готов для передачи на испытания, отметил Чехонин.

Помимо этого, академик сообщил о созданном на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Институтом органической химии препарате фортепрен, который прошёл все стадии клинических испытаний. По словам Чехонина, лекарство находится на стадии регистрации, после прохождения которой препарат может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19.

Вакцина БЦЖ против COVID-19

Вице-президент РАН также рассказал о работе над тремя перспективными вакцинами от новой коронавирусной инфекции, включая поливалентный препарат, «то есть такой, который бы работал в отношении широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего». Подробнее об этой вакцине RT рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

Ещё одним потенциальным способом противостоять COVID-19 может стать противотуберкулёзная вакцина БЦЖ, которая появилась почти 100 лет назад и получила широкое распространение по всему миру, в том числе в СССР и позднее — в России.

Зарубежные учёные пришли к выводу, что вакцина БЦЖ может оказаться полезной против COVID-19 благодаря своей способности усиливать общий иммунитет. Эксперимент по применению этой вакцины состоится в нескольких странах мира.

В частности, как сообщает Reuters, в Австралии около 4 тыс. медработников примут участие в испытаниях БЦЖ в новом качестве. По данным агентства, половине участников эксперимента сделают прививку БЦЖ, другой половине дадут плацебо. Впоследствии здоровье обеих групп будут отслеживать.

Напомним, что ранее Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе существующего противомалярийного препарата мефлохин. Она предложена для включения в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса. Кроме того, стартовала разработка схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе мефлохина.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — цитирует пресс-служба главу ФМБА Веронику Скворцову.

Заболеваемость COVID-19 в мире

По последним данным, число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило отметку в 722 тыс., причём в 171 стране за пределами Китая зарегистрировано 640 тыс. случаев заболевания (прирост за последние сутки составил 10,2%). Жертвами COVID-19 во всём мире стали около 34 тыс. человек.

Согласно оперативной сводке американского Университета Джонса Хопкинса, лидером по количеству выявленных случаев COVID-19 остаются США, где обнаружено более 143 тыс. инфицированных, а количество смертей от заболевания достигло 2,5 тыс.

Также по теме «Надеялись, что ситуация разрешится сама»: с какими трудностями столкнулись США из-за эпидемии коронавируса Крупные города США ожидают существенного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. В Чикаго военные инженеры...

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае бездействия властей от коронавируса могли бы скончаться более 2 млн американцев, поэтому меньшие цифры являются на этом фоне «хорошим результатом».

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100 тыс. человек, это значит, что мы хорошо поработали», — сказал Трамп.

Он выразил мнение, что пик смертности от коронавируса в США произойдёт в течение ближайших двух недель, а восстановление страны после пандемии начнётся ближе к лету.

«Модели показывают, что пик смертности, вероятно, будет достигнут в течение двух недель... Мы можем ожидать, что к 1 июня мы будем на пути к выздоровлению», — цитирует CNN Трампа.

В Китае, с которого началось распространение коронавируса, заявили о выздоровлении 93% ранее заболевших. По данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, из более чем 81 тыс. выявленных заболевших вылечились свыше 75 тыс. В больницах остаются около 2,3 тыс. человек.

По последним данным российского оперативного штаба по COVID-19, в РФ насчитывается 1836 случаев заражения в 71 регионе страны. За сутки зарегистрировано 302 новых случая заболевания. За время распространения коронавирусной инфекции в России от неё излечились 66 человек, скончались девять пациентов.

Комментируя динамику заболеваемости COVID-19 в России, заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов высказал предположение, что коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения.

«Моё личное мнение, что в течение месяца произойдёт спад распространения инфекции. По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — сказал он РИА Новости.