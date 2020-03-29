Врачи доставят бесплатные лекарства москвичам с лёгкой формой коронавируса

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Для пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве будет организована доставка бесплатных препаратов на дом.
Врачи доставят бесплатные лекарства москвичам с лёгкой формой коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Москвичи с лёгкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты… Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтёры», — приводит РИА Новости сообщение мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19. 

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