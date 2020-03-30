В РАН сообщили о препаратах, которые могут помочь против коронавируса

В России при участии специалистов Российской академии наук разработаны три препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академик Владимира Чехонина.

Он рассказал, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный препарат триазавирин, который в настоящий момент заинтересовал специалистов из Китая в связи с возможностью его применения для лечения коронавируса.

Он сообщил, что на данный момент «готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции».

«Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции», — заявил Чехонин

По его словам, этот препарат уже готов для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

Также он рассказал, что в Институте органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» и совместимую с требованиями фармацевтической промышленности России схему синтеза препарата фавипиравир, который был создан в Японии с целью лечения инфекций, вызванных так называемыми РНК-вирусами. Он также готов для передачи на испытания.

Кроме этого, учёный сообщил о препарате фортепрен, который прошёл все стадии клинических испытаний.

Этот препарат, по словам Чехонина, «находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19».

Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.