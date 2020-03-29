Учёные определили температуру активизации коронавируса

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Специалисты Университета Гонконга определили температуру, при которой коронавирусная инфекция COVID-19 становится особенно активной. Об этом пишет портал medRxiv.
Учёные определили температуру активизации коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Наибольшая активность вируса зафиксирована при температуре около +4 °C. При таких условиях и отсутствии дезинфекции активность COVID-19 идёт на спад лишь через две недели.

При этом вирус не способен переносить высокие температуры, он дезактивируется в течение пяти минут при +70 °C.

Также было установлено, что на бумаге вирус может оставаться около трёх часов, на одежде и обработанном дереве — до двух дней, на стекле — до четырёх дней. При этом на пластике вирус держался до семи дней.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

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