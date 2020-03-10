Торговые центры и транспорт в час пик: Роспотребнадзор призвал россиян избегать общественных мест из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от посещения общественных мест и от поездок в транспорте в час пик из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, ведомство посоветовало использовать медицинские маски и ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия. Помимо этого, Facebook и «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию о распространении заболевания в России. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что поводов для паники в связи с вирусом нет, и напомнил, что Китаю удалось «купировать» вспышку заболевания.

Роспотребнадзор в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса рекомендовал россиянам воздержаться от посещения общественных мест и от поездок в транспорте в час пик.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя её каждые 2—3 часа», — говорится в сообщении ведомства.

Россиянам также рекомендуется избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с видимыми признаками ОРВИ.

Также ведомство напоминает о необходимости тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

Роспотребнадзор напомнил, что симптомами COVID-19 являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

В случае подозрения на коронавирусную инфекцию необходимо оставаться дома, минимизировать контакты со здоровыми людьми, при ухудшении самочувствия вызвать врача и проинформировать его о местах своего пребывания за последние две недели.

Тем временем в Роскомнадзоре рассказали, что Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверную информацию о распространении коронавируса в России.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения заболевания в России поступает из-за границы. После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в соцсетях о COVID-19.

Тем временем власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди местных жителей, вернувшихся из Италии.

Коронавирус в России был зафиксирован у двух студентов из КНР, которые были выписаны в середине февраля, у 17 россиян, побывавших в Италии, и одного итальянца, прилетевшего в Санкт-Петербург. Ещё у трёх граждан РФ коронавирус был обнаружен на лайнере Diamond Princess, они прошли лечение в Казани и были выписаны. Помимо этого, вирус подтвердился у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха.

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В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что поводов для паники в связи с вирусом на сегодняшний день нет. В качестве примера он привёл Китай, которому удалось «купировать» вспышку заболевания.

«Китайская народная республика в целом справилась с этой ситуацией. Если они выдержат тот темп и те меры, которые они сегодня осуществляют, то природный очаг вспышки заболевания ... будет закрыт в ближайшее время», — сказал он.

В то же время Онищенко отметил, что при закрытии природного очага ситуация не разрешится полностью, так как на текущий момент зарегистрировано уже более 32 тыс. случаев заражения за пределами КНР.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 115 тыс., жертвами заболевания стали более 4 000 человек.

Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Италии, где число заразившихся превысило 9 тыс., скончались более 460 человек. Премьер-министр Джузеппе Конте распространил карантинные меры, в частности, ограничение передвижения, на всю территорию страны.

«Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе и в заведениях на открытом воздухе», — сказал Конте.

В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Учёба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Запрещено проведение публичных церемоний, включая свадьбы и похороны, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.

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Другие страны, где было зафиксировано заболевание, также принимают активные меры по недопущению распространения заболевания. Так, главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что власти страны с 12 марта запретят въезд иностранцев в республику из Германии, Испании и Франции. На данный момент в страну уже запрещён въезд прибывающим из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии.

Власти Израиля приняли решение ввести обязательный карантин продолжительностью 14 дней для всех въезжающих в страну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил усиленный план профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Руководителям украинских ведомств поручено пересмотреть запасы государственного резерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учётом трёхмесячной потребности, а Минздраву — разработать план по определению алгоритмов действий на случай появления новых заболевших.

Коронавирус, обнаруженный в конце декабря в китайском городе Ухань, уже был выявлен более чем в 100 странах. За последние сутки заболевание было обнаружено в Панаме, Монголии, Буркина-Фасо и ДР Конго.