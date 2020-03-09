«Находятся в инфекционных боксах»: в Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре пояснили, что все заболевшие — россияне, прибывшие в Москву из Италии. Под наблюдение были помещены все граждане, контактировавшие с заболевшими. Помимо этого, вирус подтвердился у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха. Власти Москвы напомнили, что прибывшие в столицу из стран с неблагоприятной обстановкой должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию.

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие — россияне, прибывшие в Москву из Италии.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Лица, с которыми контактировали заражённые, были взяты под медицинское наблюдение, уточнили в ведомстве.

Напомним, до этого коронавирус в России был зафиксирован у двух студентов из КНР, которые были выписаны в середине февраля, ещё у 14 россиян, также побывавших в Италии, и одного итальянца, прилетевшего в Санкт-Петербург.

Ещё у трёх граждан РФ коронавирус был обнаружен на лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Они были эвакуированы и прошли лечение в Казани. 8 марта они были выписаны.

Помимо этого, вирус подтвердился у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Цюриха. Медики взяли анализы у 36 человек, с которыми контактировала россиянка.

«Женщина и её семья продолжают находиться под наблюдением врачей в изолированных боксах инфекционного отделения одной из больниц Московской области. Заболевание протекает в лёгкой форме. Был установлен круг контактных лиц на территории Московской области. У 36 человек взяты анализы на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение Министерства здравоохранения Московской области.

В Минздраве и Роспотребнадзоре снова напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

Также 9 марта Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19, один из заразившихся — россиянин.

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Тем временем Москва ввела меры повышенной готовности из-за угрозы распространения заболевания. Так, россияне, прибывающие в столицу из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции или Испании, должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию — для этого оформляется больничный, соответствующие документы доставит курьер. Власти Москвы объяснили, что режим самоизоляции нужно соблюдать только после посещения перечисленных семи стран, однако в дальнейшем перечень может быть расширен по решению Роспотребнадзора.

Помимо этого, если россиянин прилетел в Москву из любой страны, где есть хотя бы один случай заболевания коронавирусом, он обязан сообщить об этом на горячую линию.

Накануне в Департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что «постановлением правительства России от 31.01.2020 №66 коронавирусная инфекция (COVID-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», а потому нарушение предписаний «влечёт ответственность, в том числе уголовную, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 111 тыс., жертвами заболевания стали более 3800 человек.

Помимо Китая, откуда коронавирус распространился на другие страны, наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Италии, где число заболевших превысило 7 тыс., а жертвами вируса стали уже более 360 человек.

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Премьер-министр страны Джузеппе Конте 8 марта подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению эпидемии, который содержит положение об ограничении передвижения в области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений коронавирусом, а также ещё в 14 провинциях. В частности, въехать и выехать из этих регионов можно только в рабочих целях, а также при экстренных обстоятельствах. Вместе с тем по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, театров, музеев, библиотек.

В то же время Польша объявила о решении ввести санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, проверки будут касаться в первую очередь автобусных перевозок.

Тем временем глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал мнение, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая. — RT) на импорт», — рассказал он.